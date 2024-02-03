Esnaf hırsızlık mallarına karşı broşürle uyarıldı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Hacet Mahallesi'nde ikinci el eşya alım satımı yapan esnaflara hırsızlık, gasp ve benzeri şekilde temin edilmiş suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi halinde uygulanacak müeyyideye ilişkin hususlarda bilgilendirme yapıldı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından "Suç Eşyasını Alma” projesi kapsamında olası dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için hazırlanan broşürler esnaflara dağıtıldı. (Toygar DİM)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.