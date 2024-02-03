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Esnaf hırsızlık mallarına karşı broşürle uyarıldı

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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ikinci el eşya alım satımı yapan esnaflara illegal yollardan elde edilen suç eşyaları konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Esnaf hırsızlık mallarına karşı broşürle uyarıldı mask
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Hacet Mahallesi'nde ikinci el eşya alım satımı yapan esnaflara hırsızlık, gasp ve benzeri şekilde temin edilmiş suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi halinde uygulanacak müeyyideye ilişkin hususlarda bilgilendirme yapıldı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından "Suç Eşyasını Alma” projesi kapsamında olası dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için hazırlanan broşürler esnaflara dağıtıldı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Emniyet, İlçe, Alanya

03 Şub 2024 - 03:58 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

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