- Asayiş

Trafik denetimleri sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulaması yapıldı.

Trafik denetimleri sürüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yapılan uygulamalarda 866 araç kontrol edildi. Denetimlerde 121 araç ve sürücüsüne 192 bin 778 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# araç

03 Şub 2024 - 03:55 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Fabrikayı basıp işçileri rehin aldı mask
Fabrikayı basıp işçileri rehin aldı
İyi Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda yaralandı, 3 şüpheliden biri yakalandı mask
İyi Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda yaralandı, 3 şüpheliden biri yakalandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı; 1 yaralı mask
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı; 1 yaralı
Refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Park halindeki cipte başlayan yangın önündeki otomobile sıçradı mask
Park halindeki cipte başlayan yangın önündeki otomobile sıçradı
Korkunç olay. Yardım istedi; evinde ölü bulundu mask
Korkunç olay. Yardım istedi; evinde ölü bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber