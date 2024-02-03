- Ekonomi

ATB ocak ayı hal endeksini açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) ocak ayı hal endeksini açıkladı. Domates miktar endeksi yıllık yüzde 13.45, fiyat endeksi yüzde 62.98 arttı.

ATB ocak ayı hal endeksini açıkladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 17.94, fiyat endeksi yüzde 57.46 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 16.65 azalırken, fiyat endeksi yüzde 67.14 arttı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Ocak ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 8.90 ve sebzede yüzde 25.06 artarken, meyvede yüzde -3.77 azaldı. Miktar endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 13.45, sebzede yüzde 17.94 artarken, meyvede ise yüzde -16.65 azaldı. Ocak ayında endekslerdeki yıllık değişimler miktarda, domates, sebze ve meyve için 9 yıllık ortalama değerlerde gerçekleşirken, fiyat endekslerindeki yıllık değişimler domates, sebze ve meyvede ortalama üstü artış olarak yansıdı.


MİKTAR DA FİYAT DA ARTTI


Ocak ayında domates miktar endeksindeki yıllık değişim yüzde 13.45 olurken, fiyat endeksinde yüzde 62.98 artış yaşandı. Sebze miktar endeksinde yıllık yüzde 17.94, fiyat endeksinde ise yüzde 57.46 artış meydana geldi. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 16.65 azalırken, fiyat endeksi yüzde 67.14 arttı. Domates ve sebzede miktar endeksleri yıllık artarken, fiyat endeksleri de arttı. Meyvede ise miktar endeksi azalırken, fiyat endeksi arttı.


DOMATES VE SEBZE MİKTARINDA AYLIKTA REKOR ARTIŞ


Ocak ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda rekor artış, fiyatta ise rekor azalış olarak tabloya yansıdı. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi ocak ayında yüzde 8.90 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde -2.78 azaldı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi ocak ayında yüzde 25.06 gibi rekor artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 2.32 arttı. Son 6 yılın ocak ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler rekor miktar artışı ve rekor fiyat azalışı ile son 5 yıldaki ocak aylarından ayrıştı.


Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, ocak ayında yüzde -3.77 azalırken, fiyat endeksi yüzde 15.18 arttı. Son 6 yılın ocak ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve işlem miktar endeksinde ortalama düzeyinde azalış gösterirken, meyve işlem fiyat endeksinde rekor artış ile diğer 5 yıldaki ocak aylarından ayrıştı. (DHA)

Kaynak: DHA

# ilgili, Son, Antalya, yüzde, Ocak, fiyat, değişim

03 Şub 2024 - 03:52 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ATB ocak ayı hal endeksini açıkladı mask
ATB ocak ayı hal endeksini açıkladı
Dolar ve euroda yeni zirve! Piyasalarda yükseliş sürüyor mask
Dolar ve euroda yeni zirve! Piyasalarda yükseliş sürüyor
Bu şartlar sizi emekli edecek... SGK'ya dilekçe verenler mutluluğa kavuşuyor! mask
Bu şartlar sizi emekli edecek... SGK'ya dilekçe verenler mutluluğa kavuşuyor!
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Kısıtlanması gündemdeydi! Korkutucu artış... mask
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Kısıtlanması gündemdeydi! Korkutucu artış...
Uzman isim 'Tarihi zirveler görecek' diyerek üzerinde basa basa yatırımcıları uyardı: Altın devri resmen başladı! mask
Uzman isim 'Tarihi zirveler görecek' diyerek üzerinde basa basa yatırımcıları uyardı: Altın devri resmen başladı!
Altın bozduradacak zam: Ayçiçeği yağına kallavi zam! İşte yeni fiyat... mask
Altın bozduradacak zam: Ayçiçeği yağına kallavi zam! İşte yeni fiyat...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber