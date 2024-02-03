Piramitlerin restorasyonuna büyük tepki

GİZA piramitleri arasında en küçüğü olan Mikerinos'un en az 3 yıl sürecek bir restorasyon çalışması kapsamında granit taşlarla kaplanması planlanıyor.Projenin Japonya tarafından finanse ediliyor ve destekleniyor.Hükümet en az 3 yıl sürecek restorasyonun arkasında dururken, birçok uzman projeye tepki gösteriyor. Sosyal medyada da piramit restorasyonuna eleştiriler yöneltiliyor. Bazı uzmanlar projeyi, " Pizza Kulesi'ni düzeltmeye" benzetiyor.Eleştiriler üzerine Mısır'da hükümet, projeyi gözden geçirmeleri için uzmanlardan oluşan bir komisyonu görevlendirdi.Ancak gözden geçirme sonucunda projenin değişip değişmeyeceği muamma. Zira piramit üzerindeki çalışmalar devam ediyor.Kahire'deki Misr Üniversitesi'nden akademisyen İbrahem Badr, X üzerinden paylaştığı mesajında, projeyi "felaket" olarak tanımladı ve şunları söyledi:"Restorasyon için uygulanan evrensel kuralları okumaları gerekiyor. Özellikle de Mısır'daki tarihi yapılarla ilgili olanları."Badr, Mısırlı yetkilileri, uzmanlara danışmadan projeyi onaylamakla eleştirdi: "Restorasyon konusundaki uzmanlara ve arkeologlara danışmadan alınan bir kararla nasıl piramit kaplanabilir?"Kahire Amerikan Üniversitesi'nden araştırmacı Salima İkram ise Facebook'taki mesajında, restorasyon "çok iyi bir fikir olarak görünse bile", bugün iyi bir fikir olduğu düşünülen projelerin genelde 10 yıl sonra eleştirildiğini dile getirdi.Menkaure Piramidi olarak da bilinen Mikerinos Piramidi, 62 metre yüksekliğinde. Giza piramitleri arasında en küçük yapı.Piramidin M.Ö. 2510 yılında tamamlandığı tahmin ediliyor. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber MERKEZİ
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.