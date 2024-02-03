03 Şub 2024 - 00:36- Gündem G:

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'nın yeni başkanı Dr. Fatih Karahan oldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Fatih Karahan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'nın yeni başkanı Dr. Fatih Karahan oldu mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan önemli bir gelişme ile Dr. Fatih Karahan, bankanın yeni başkanı olarak atandı. Bu atama, Hafize Gaye Erkan'ın sürpriz istifasının ardından gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de duyuruldu.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Karahan, Hafize Gaye Erkan'dan görevi devralarak 3 Şubat 2024'te yeni Merkez Bankası Başkanı oldu.

Kaynak: DHA

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03 Şub 2024 - 00:36 DHA Ankara- Gündem

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