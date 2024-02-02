02 Şub 2024 - 23:27- Gündem G:

Direksiyon başında fenalaştı, elektrik panosuna vurarak takla attı

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Bursa'da bir sürücü fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik panosu ve elektrik direğine çarpan sürücü takla atarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Direksiyon başında fenalaştı, elektrik panosuna vurarak takla attı mask
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan cip, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Murat E. (23) yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 BHA 076 plakalı ciple seyir halinde olan Murat E., iddiaya göre direksiyon başında fenalaştı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Murat E., ciple yol kenarındaki elektrik panosu ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı. Murat E., ters dönen araçta sıkıştı. Kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan Murat E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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02 Şub 2024 - 23:27 DHA Bursa- Gündem

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