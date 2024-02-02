02 Şub 2024 - 22:20- Gündem G:

İstanbul'da iki tramvay çarpıştı! Seferler durdu

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Zetinburnu'nda iki tramvay çarpıştı. Kazada makinist yaralandı.

İstanbul'da iki tramvay çarpıştı! Seferler durdu mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Zeytinburnu'nda makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen T1-Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kazada makinist yaralanırken seferler durdu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar hattı, Topkapı-Cevizlibağ arasında yaşandı. Makas bölgesinde manevra yapan tramvaya, arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada makinist yaralandı. Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, tramvayların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

# tramvay, kaza, İstanbul, Saat, Gelen

02 Şub 2024 - 22:20 DHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bakan açıkladı: Ünlü Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti mask
Bakan açıkladı: Ünlü Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Bakan Koca duyurdu: Alev Alatlı hayatını kaybetti mask
Bakan Koca duyurdu: Alev Alatlı hayatını kaybetti
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha mask
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış geliyor
Aleyna'nın hayali gerçek oldu mask
Aleyna'nın hayali gerçek oldu
Bakan Koca duyurdu: O taksici hayatını kaybetti mask
Bakan Koca duyurdu: O taksici hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber