02 Şub 2024 - 21:52- Gündem G:

Bu kadarına pes! 'Camiye yardım' bahanesiyle para toplayıp kaçtı

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Kastamonu'da bir kişi cuma namazı sonrası 'camiye yardım' diyerek para topladı. Haksız para toplayan kişi paralarla beraber kaçtı.

Bu kadarına pes! 'Camiye yardım' bahanesiyle para toplayıp kaçtı mask
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cuma namazı sonrası 'camiye yardım' adı altında haksız yere  para toplayan kişi, cemaatin müdahalesi sonrası paralarla birlikte kaçtı.

Olay, Tosya Şekerci Camisi'nde meydana geldi. Cuma namazı sonrası bir kişi yardım kutusu açarak cami için yardım toplamaya başladı. Namazdan sonra camiden çıkan cemaat kutuya para atmaya başladı. Ancak, para toplayan kişinin davranışlarından şüphelenen bir vatandaş, sorular sormaya başlayınca panikleyen kişi topladığı paralarla camiden uzaklaştı.

Tosya Müftülüğü, durumu polise bildirdi. Cemaatten haksız yere para toplayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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02 Şub 2024 - 21:52 DHA Kastamonu- Gündem

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