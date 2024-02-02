02 Şub 2024 - 21:33- Gündem G:

Dehşet! Çaldığı köpeğe eziyet etti, görüntüleri sahibine gönderdi

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Kırşehir'de bir kişi çaldığı köpeğe işkence yaptı. Yabancı uyruklu kişi daha sonra bu görüntüleri sahibine gönderdi.

Dehşet! Çaldığı köpeğe eziyet etti, görüntüleri sahibine gönderdi mask
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Kırşehir'de, iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp, eziyet eden Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan (32), bu anları cep telefonu ile kaydedip sahibine yolladı. Köpeğin sahibinin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kırşehir'de meydana geldi. Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan, iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp boğazını sıkarak eziyet etti. Bu anları da cep telefonuna kaydederek, köpeğin sahibine gönderdi. Köpeğin sahibinin, görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin Karim Gholami Aslan olduğunu tespit etti. Aslan, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, eziyet edilen köpeğin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kırşehir'de iddiaya göre çaldığı köpeğe eziyet edip, kaydettiği görüntüleri köpeğin sahibine gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Karim Gholami Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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02 Şub 2024 - 21:33 DHA - Gündem

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