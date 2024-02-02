Yeniden Refah Partisi ittifak kararını yarın açıklayacak

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yerel seçimler öncesinde partisinin ittifak kararını açıklayacağını duyurdu. Daha önce pazartesi günü yapılacağı bildirilen açıklama, sürpriz bir kararla cumartesi gününe alındı. Parti merkezinden yapılan açıklamaya göre, ittifak kararı 3 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde açıklanacak.

AK Parti ile dün akşam yapılan ittifak görüşmesinin ardından, iki parti arasındaki son durum merak konusu olmuştu. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Genel Başkan Erbakan'ın pazartesi günü bir açıklama yapması bekleniyordu. Ancak parti tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, bu önemli duyurunun beklenenden daha erken bir tarihe çekildiği belirtildi. YRP'nin ittifak kararı, özellikle İstanbul ve Ankara gibi seçimin bıçak sırtı geçeceği tahmin edilen şehirlerde oldukça belirleyici olacak.

YRP'nin ittifak kararının erkene alınması, siyasi kulislerde ve kamuoyunda büyük bir ilgiyle karşılandı. Partinin hangi yönde bir karar vereceği ve yerel seçimlerde izleyeceği strateji, siyasi çevreler ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bu önemli duyuru, YRP'nin seçim sürecindeki pozisyonunu netleştirecek ve yerel seçimlere yönelik yol haritasını belirleyecek kritik bir öneme sahip.

Kaynak: KARAR