CHP'nin Muratpaşa adayı beklenen isim oldu

Bugün yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu Toplantısı’ndan Uysal’ın ismi çıktı. Parti Meclisi’nde de oylandıktan sonra Uysal’ın adaylığı resmileşecek.
Muratpaşa Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Ümit Uysal’ın yanı sıra Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ATSO eski Başkanı Davut Çetin, CHP eski Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP eski Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz ve Belediye Meclis Üyesi Canan Keleş’in adı geçmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.