02 Şub 2024 - 20:06- Gündem G:

CHP'nin Muratpaşa adayı beklenen isim oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP'nin Muratpaşa adayı mevcut belediye başkanı olan Ümit Uysal oldu.

CHP'nin Muratpaşa adayı beklenen isim oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bugün yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu Toplantısı’ndan Uysal’ın ismi çıktı. Parti Meclisi’nde de oylandıktan sonra Uysal’ın adaylığı resmileşecek.

Muratpaşa Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Ümit Uysal’ın yanı sıra Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ATSO eski Başkanı Davut Çetin, CHP eski Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP eski Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz ve Belediye Meclis Üyesi Canan Keleş’in adı geçmişti.

# CHP, muratpaşa, Ümit Uysal, başkan, Belediye, Antalya, genç, merkez, eski, İlçe

02 Şub 2024 - 20:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha mask
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
Aleyna'nın hayali gerçek oldu mask
Aleyna'nın hayali gerçek oldu
Bakan Koca duyurdu: O taksici hayatını kaybetti mask
Bakan Koca duyurdu: O taksici hayatını kaybetti
Antalyalı ünlü organ nakli rekortmeni doktor vefat etti. Milyon dolarları değil Türkiye'yi tercih etmişti mask
Antalyalı ünlü organ nakli rekortmeni doktor vefat etti. Milyon dolarları değil Türkiye'yi tercih etmişti
Tır ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var mask
Tır ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
7 yaşındaki çocuk 50 kuruşu yuttu! Yemek borusuna takıldı mask
7 yaşındaki çocuk 50 kuruşu yuttu! Yemek borusuna takıldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber