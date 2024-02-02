Vahşet! Önce eşini öldürdü sonra kendini vurdu

Artvin'in Arhavi ilçesinde Ender Turhan (30), boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı (38), tabanca ile vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Yaralanan Ender Turhan, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hacer ve Ender Turhan çifti, konuşmak üzere dışarda buluştu. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ender Turhan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hacer Turhan'ı vurduktan sonra, silahın namlusunu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hacer Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ender Turhan ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA