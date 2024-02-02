Karadağ'daki ekonomi zirvesinde 'Medya' vurgusu

Karadağ'ın başkenti Podgorica’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Barış Kalkavan’ın himayelerinde, Karadağ Türk Ticaret Odası ev sahipliğinde bir ekonomi çalıştayı gerçekleşti. İki ülke ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan çalıştayda Karadağ ve Türkiye’den Türk ekonomist hocalar konuştu.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, çalıştayın son bölümünde yaptığı konuşmada iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde medyanın rolüne değindi. Dim, katılımcılara KGK'nın faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Çalıştaya katılan Karadağ’ın genç Başbakanı Milojko Spajic de Türkiye ile ekonomik ilişkilerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DİM: BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Sosyal paylaşım sitesi X hesabından Karadağ'da gerçekleşen ekonomi çalıştayına ilişkin bir mesaj paylaşan Dim, "Değerli Hocalarımız Prof. Dr. Ege Yazgan, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, ekonomist Mert Yılmaz, Hakan Yılmaz, Nadi Tanca ve Tugan Dilek ile çalıştayı başarıyla tamamlamanın gururunu paylaştık" dedi.

Dim, Karadağ’da Büyükelçi Barış Kalkavan'a KGK'nın Küresel Medya Dergisi'ni takdim etti.