02 Şub 2024 - 18:48- Gündem G:

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem

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AFAD, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

02 Şub 2024 - 18:48 - Gündem

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