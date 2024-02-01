Genç Başkan Özgür Subaşı, Sinem Ökten'i ziyaret etti

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü genç Başkanı Özgür Subaşı, Turkuvaz Medya ve Furbol Arena'da kanallarında program yapan çok değerli Sinem Ökten hanıma İstanbul Gençlergücü spor Kulübü formasını hediye etti.

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Genç Başkanı Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "Spor camiasının sevilerek izlenen sunucusu çok değerli Sinem Ökten Hanım'a yayınlarında başarılar dileriz" dedi ve İstanbul Gençlergücü formamızı kendisine hediye etti.