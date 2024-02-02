Ankara Ak Parti adayı Turgut Altınok'tan müjde: Emeklilerimize 5 bin TL sosyal refah desteği vereceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Sincan Belediye başkan adayı ve mevcut başkan Murat Ercan ile birlikte Ankara Sanayi Odası 2'nci ve 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve yönetimini makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından fabrika ziyaretinde bulunan Altınok, fabrika çalışanları ile birlikte öğle yemeği yedi.

'ANKARA'YI TARIMIN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ'

Ardından Ankara'nın Sincan ilçesindeki Malıköy Camii’nde cuma namazı kılan Altınok, namaz sonrası Malıköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Altınok, Ankara'yı tarımın başkenti haline getireceklerini ifade ederek, "Tarım planlaması yapacağız. Tarımda kendi kendine yeten bir başkent yapacağız. Afyon Sandıklı, domates ihraç ediyor. Ankara neden etmesin? Ankaralılar kışın dahil olmak üzere sebzesini Ankara'dan temin edecek. Ankara'yı tarımın başkenti yapacağız. Seracılığı geliştireceğiz. Büyük seralar yapıp vatandaşımızı teşvik edeceğiz. Ankara'da termaller dahil bütün imkanları kullanacağız. Ankaralı daha uygun fiyata başkentte ürettiği sebzeleri yiyebilecek. Tohum çeşitlemesi, toprak analizi yapacağız. Toprak analizine göre hibe tohumlar, ata tohumları vereceğiz. Keçiören'de Büyükşehir Belediyesi'nde olmayan seramız var. Milyonlarca ata tohumundan fide üretiyoruz ve bunları dağıtıyoruz. Bunları bütün Ankara'ya dağıtacağız; balkonunda, bahçesinde eksin ve taze taze yesin. Bu sefer milyarlarca fide dağıtacağız" dedi.

Aynı zamanda Ankara'da sebze-meyve üretiminin yapılacağı alanlar oluşturacaklarını ifade eden Altınok, "Ürettiğinizi Ankara'da satacağınız satış yerleri yapacağız, destekleyeceğiz ve diğer taraftan da yönlendireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız. Ayrıca Ankara'daki hemşehrilerimizin ayağı çamura da değmeyecek. İki yıl içerisinde bunu yapacağız" diye konuştu.

SPOR SALONU AÇTI

Altınok daha sonra Sincan'daki Mevlana Spor Salonu'nun açılış törenine katıldı. Sincan Belediye Başkanı Ercan ile birlikte salonun açılışını gerçekleştiren Altınok, törende vatandaşlara hitap etti. Altınok, seçildikleri takdirde emeklilere her ay 5 bin TL para desteğinde bulunacaklarını kaydetti. Altınok, "Emeklilerimize 5 bin TL sosyal refah desteği vereceğiz, her ay hesaplarına yatıracağız. Su faturalarınız 5 yıl önce ne geliyordu, şimdi ne geliyor? Buna da bakacağız. 1000 lira doğal gaz desteği vereceğiz. Yine 2 bin 500 liralık bir kart vereceğiz; Başkentkart" dedi.

Kaynak: DHA