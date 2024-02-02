Alanya’da ucuz tatil tartışması sürüyor! “Acil bir şeyler yapılmalı”

Alanya'da ucuz tatil afişleriyle ilgili yaşanan tartışmalar devam ediyor. Almanya'da bir otobüs durağına asılan afişte, Alanya'da 8 gecelik tatilin 350 Euro (11 bin 500 TL) karşılığında sunulması, sektördeki paydaşlar arasında çeşitli tepkilere neden oldu. Global Group Tercümanlık ve Danışmanlık sahibi Kemal Değirmenci, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Değirmenci, yaptığı hesaplamada bu fiyat politikasının hangi kesimlerin ne kadar kazandığını sorgulayarak, "Satış ofisi yüzde 10, uçak firması incoming (yerli acenta, transfer, rehber), otel konaklama ve hepsi sadece 350 Euro. Kesinlikle yeni otel inşaatları durdurulmalı. Daha fazla indirim yerine kalite ve yeni destinasyonları keşfetmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

‘ ACİL BİR ŞEYLER YAPILMALI’

Ayrıca, Değirmenci, turizm sektöründe çeşitlilik ve uzun vadeli planlamaya vurgu yaparak, "Farklı organizeler yapılmalı. Belek futbol yapıyorsa Alanya da yapar. Yüzlerce meslek grubu var. Böylelikle turizm 12 aya kesin uzatmış olur. Gayrimenkul ne haftalık, aylık olmalı. En az 6 aylık olmalı. Kısa süreli gelenler otelde kalsınlar. Hedef kitle Avrupalı yaşlılar olmalı. İkamet uzun süreli olmalı. Yaşlı Avrupalı ne kaçak çalışır, ne rakip olup emlak, taksicilik, butikçilik yapar. Sadece verimli yerleşik ve yatırım amaçlı gelir. Türkiye şartları hala uygun. Kitlenin, bu tür yerlere gitmesi zor. Portföy, bölgemize uygun müşteri. 5 yıl inşaat stop getirilmeli. Mevcutlar ikamet 5 yıla çıkarsa, özellikle Avrupalılar için mevcutlar hızlı şekilde satılır" şeklinde önerilerde bulundu. Son olarak, Değirmenci, m2 fiyat standartlarının olması gerektiğini ve herkesin kafasına göre fiyat artırmaması gerektiğini vurgulayarak, "Şu an kesinlikle acil bir şeyler yapılmalı" dedi.