Yargı'ya 4 bomba transfer!

Ekranların fenomen dizisi 'Yargı'nın üçüncü sezonu da reytingleriyle kanalın yüzünü güldürüyor. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizisinin kadrosuna 4 yeni oyuncu katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Kanal D'nin fenomen projesine Alican Yücesoy polis memuru ‘Fırat’ karakteriyle, Naşit Özcan başsavcı ‘Ertuğrul’ karakteriyle, Ayşegül Cengiz başsavcının kalemi ‘Asiye’ karakteriyle ve Sermet Yeşil de Metin Amirin yerine gelen ‘Kubilay Amir’ karakteriyle dahil olacak.

Bu karakterlerin dizinin hikayesine nasıl bir yön vereceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arif Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Kaynak: KARAR