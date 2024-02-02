02 Şub 2024 - 17:08- Magazin G:

Serenay Sarıkaya gayrimenkule yatırım yaptı! İşte aldığı evin fiyatı...

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Son olarak Aile dizisinin başrolünü oynayan Serenay Sarıkaya gayrimenkule yatırım yaptı. Aldığı evin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Serenay Sarıkaya gayrimenkule yatırım yaptı! İşte aldığı evin fiyatı... mask
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya son olarak başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde 'Devin' karakterine hayat verdi.

Dizisi geçtiğimiz günlerde final yapan Sarıkaya şimdi de gayrimenkul yatırımıyla gündem oldu. Daha önce Bebek’te bir rezidansta oturan ünlü oyuncu bu dairesinden taşınmış evi Burcu Esmersoy kiralamıştı.

Serenay Sarıkaya, Boğaz manzaralı yeni evi için kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncu Ortaköy'de lüks bir site içerisinde yer alan bahçe katını 40 milyon lira ödeyerek satın aldı.

Oynadığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı değerlendirmeyi seven Sarıkaya’nın; Bodrum, Çanakkale ve Marmaris’te de arsa ve evleri bulunuyor.

Sarıkaya, geçtiğimiz yaz Marmaris’te bulunan yazlığına 10 milyon TL ödemişti.

Kaynak: MYNET

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02 Şub 2024 - 17:08 - Magazin

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