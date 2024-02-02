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Ülke çapında dev anket: Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? İşte cevaplar...

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Araştırma şirketi ASAL tarafından ülke çapında bir anket yapıldı. 'Türkiye Siyasi Gündem Ocak 2024' isimli anketin sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Ülke genelinde 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" ve "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" isimli iki tane soru yöneltildi. İşte anketin sonuçları...

Ülke çapında dev anket: Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? İşte cevaplar... mask
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ASAL araştırma şirketinin yeni yılın ilk ayında yapmış olduğu ankete ülke çapında 2 bin kişi katılım gösterdi. Katılımcılara "Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" ve "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" soruları soruldu. İlk soruya çoğunluk "Hayat pahalılığı" diye cevap verirken, katılımcıların yüzde 23'lük bir kesimi ikinci soruya "Türkiye'nin sorunlarını hiçbir parti çözemez" dedi. Anket sonuçlarından çıkarım yapmak gerekirse; Ülkemizde vatandaşımızın en çok canını yakan şey hayat pahalılığı olurken, ülkedeki siyasi partilerin neredeyse tamamının halkın gözünde işlevsiz kaldığı fikri düşünülebilir. İşte anketteki sorulara verilen cevapların oranları:

Ekonomi/Hayat Pahalılığı: yüzde 64.4
İşsizlik: yüzde 6.3
Eğitim: yüzde 4.2
Mülteciler: yüzde 3.8
Adalet: yüzde 3.5
Terör: yüzde 3.3
Demokrasi: yüzde 1.5
Güvenlik: yüzde 1.3
Kentsel dönüşüm: yüzde 1.2
Sağlık: yüzde 1.0
Diğer: yüzde 3.5
Her şey sorun: yüzde 3.1
Sorun yok: yüzde 1.9
Fikrim yok: yüzde 1.0

"SİZCE BUGÜN TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI HANGİ PARTİ ÇÖZER?

AKP: yüzde 28.5
Hiçbiri: yüzde 23.0
CHP: yüzde 19.2
DEM Parti: yüzde 5.6
MHP: yüzde 4.2
İYİ Parti: yüzde 3.9
Diğer: yüzde 6.1
Fikrim yok: yüzde 9.5

Kaynak: Haber Merkezi

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02 Şub 2024 - 16:52 - Gündem

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