02 Şub 2024 - 16:40- Gündem G:

Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torununun annesi vefat etti

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Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'nun annesi Fatma Güzide Çelebi vefat etti.

Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torununun annesi vefat etti mask
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Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu, aynı zamanda Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili olan Esin Çelebi Bayru’nun  vefat eden annesi Fatma Güzide Çelebi (97), Konya’da toprağa verildi.

Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru’nun annesi Fatma Güzide Çelebi, İstanbul’daki evinde salı günü hayatını kaybetti. Çelebi için ilk tören dün Teşvikiye Camii’nde düzenlendi. Cenazesi Konya’ya getirilen Çelebi için bugün Sultan Selim Camii’nde tören yapıldı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri ile Çelebi’nin ailesi ve akrabaları katıldı. Esin Çelebi Bayru, Mevlana Meydanı’nda taziyeleri kabul etti. Fatma Güzide Çelebi'nin cenazesi kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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02 Şub 2024 - 16:40 DHA Konya- Gündem

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