02 Şub 2024 - 16:28- Gündem G:

Feci kaza! Yolcu treni tıra çarptı

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Muş'ta yolcu treni, boğa yüklü tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Feci kaza! Yolcu treni tıra çarptı mask
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Muş'ta yolcu treni, hemzemin geçitte boğa yüklü tıra çarptı. Kazada, tırdaki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muş Şeker Fabrikası’nın karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Merkeze bağlı Tondoğan köyünde yüklediği boğaları kent merkezinde kantara tartmak için götüren Emrah Sarsıcı yönetimindeki 34 BDM 314 plakalı TIR'a hemzemin geçitte, Elazığ- Tatvan seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazada, Yusuf Tan (21) ve Cahit Arar (29) öldü, sürücü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ayrıca TIR'daki boğalardan 25'i de öldü. Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredekiler tarafından kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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02 Şub 2024 - 16:28 DHA Muş- Gündem

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