Antalya'da kayak merkezinde mahsur kaldılar

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki telesiyejin arızalanması sonucu 9 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) harekete geçti.
9 kişi, telesiyejden sağlıklı şekilde indirilerek kurtarıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.