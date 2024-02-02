- Gündem

Antalya'da kayak merkezinde mahsur kaldılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Konyaaltı'nda bir kayak merkezinde 9 kişi mahsur kaldı. Ekipler, 9 kişiyi sağlıklı bir şekilde kurtardı.

Antalya'da kayak merkezinde mahsur kaldılar mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayak merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki telesiyejin arızalanması sonucu 9 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) harekete geçti.

9 kişi, telesiyejden sağlıklı şekilde indirilerek kurtarıldı.

Kaynak: AA

# arama kurtarma, jak, Jandarma, Kayak Merkezi, Kurtarma, mahsur kalma, saklıkent, Antalya, kişi

02 Şub 2024 - 16:23 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha mask
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
7 yaşındaki çocuk 50 kuruşu yuttu! Yemek borusuna takıldı mask
7 yaşındaki çocuk 50 kuruşu yuttu! Yemek borusuna takıldı
Fabrikayı basıp çalışanları rehin alanlardan birinin kimliği belirlendi mask
Fabrikayı basıp çalışanları rehin alanlardan birinin kimliği belirlendi
Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih... mask
Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih...
Son dakika! Adana'da korkutan deprem mask
Son dakika! Adana'da korkutan deprem
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak mask
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber