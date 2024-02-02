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Takımdan ayrılacağı belliydi... İtalyan devinin yolunu tuttu

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Henüz geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Ryan Kent, bir sezon geçmeden takımdan ayrılıyor. İsmail Kartal'ın gözüne bir türlü giremeyen ve daha ara transfer dönemi başlamadan takımdan ayrılacağı anlaşılan Ryan Kent İtalyan devinin yolunu tuttu.

Takımdan ayrılacağı belliydi... İtalyan devinin yolunu tuttu mask
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Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçeli Ryan Kent, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio ile anlaşmaya vardı. Takımda oyuncu sayısının fazlalaşması üzerine kadrosunda derin düzenlemeler yapan sarı-lacivertliler, takımdan pek çok oyuncuyu ya kiralık gönderiyor ya da yollarını ayırıyor. Bu sezonun başında İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, futbolcuyu Lazio'ya tatmin edici bir fiyata kiralamak istiyor. Ryan Kent'in kiralık anlaşmasının 5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Evrak işlemlerinin bu geceye kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# oyuncu

02 Şub 2024 - 16:22 - Spor

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