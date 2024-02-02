Takımdan ayrılacağı belliydi... İtalyan devinin yolunu tuttu

Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçeli Ryan Kent, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio ile anlaşmaya vardı. Takımda oyuncu sayısının fazlalaşması üzerine kadrosunda derin düzenlemeler yapan sarı-lacivertliler, takımdan pek çok oyuncuyu ya kiralık gönderiyor ya da yollarını ayırıyor. Bu sezonun başında İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe, futbolcuyu Lazio'ya tatmin edici bir fiyata kiralamak istiyor. Ryan Kent'in kiralık anlaşmasının 5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Evrak işlemlerinin bu geceye kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.