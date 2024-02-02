Güzelbağ karanlığa gömüldü! Vatandaşlar acil çözüm istiyor

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nde Bulgar Mevkii sokak lambalarının uzun süredir yanmaması, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Özellikle kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar, karanlıkta gezmekte zorlanmanın yanı sıra güvenlikleri açısından da endişe duyuyor. Bölge sakinleri sorunun bir an önce çözülmesi ve sokak lambalarının yeniden yanmaya başlaması için yetkililerden yardım talep etti.

Mahalle sakinlerinden Ali Üzüm, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güzelbağ Mahallesi Bulgar Mevkiinde sokak lambaları yanmıyor. Yaklaşık 2 aydır Alo 186’ya bildirmemize rağmen gelip yapmadılar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazdık ama bir çözüm bulamadık. Yetkililerden sorunun çözülmesi için yardım bekliyoruz" dedi.