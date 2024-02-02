02 Şub 2024 - 16:15- Gündem G:

Bakan açıkladı: Ünlü Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yazar Alev Alatlı'nın, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan açıkladı: Ünlü Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Alatlı, yarın öğle namazında Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresine defnedilecek.  

Son 1 yıldır çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören yazar Alev Alatlı bugün tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Alev Hanımı kaybettik.Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: DHA

# yazar, Bakan, vefat, Sosyal, sağlık, kültür

02 Şub 2024 - 16:15 DHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha mask
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
7 yaşındaki çocuk 50 kuruşu yuttu! Yemek borusuna takıldı mask
7 yaşındaki çocuk 50 kuruşu yuttu! Yemek borusuna takıldı
Fabrikayı basıp çalışanları rehin alanlardan birinin kimliği belirlendi mask
Fabrikayı basıp çalışanları rehin alanlardan birinin kimliği belirlendi
Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih... mask
Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih...
Son dakika! Adana'da korkutan deprem mask
Son dakika! Adana'da korkutan deprem
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak mask
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber