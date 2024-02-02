Alanya’da patronunu öldüren bekçiye verilen ceza belli oldu

ALANYA 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına patronu Özgür Reisoğlu’nu av tüfeği ile öldüren bekçi Eyüp B. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS'le katıldı. Duruşmada öldürülen Özgür Reisoğlu'nun ve eşinin avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı salonda hazır bulundu.

‘ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN’

Duruşmada öldürülen Özgür Reisoğlu’nun avukatı, sanık bekçi Eyüp B.’nin “Tasarlayarak adam öldürmek” suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

BEKÇİNİN HİÇ ALACAĞI YOK

Mahkemede öldürülen Özgür Reisoğlu’nun avukatı, “Bekçinin para konusunda hiçbir sıkıntısı olmamıştır, alacağı yoktur” dedi.

‘YÜCE ADALETİNİZE GÜVENİYORUM’

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Özgür Reisoğlu'nu tüfekle vurarak öldüren Eyüp B.’ye “Kasten Adam Öldürme suçundan cezalandırılacaksın? Neler söyleyeceksin?” diye sordu. Bunun üzerine tutuklu sanık Eyüp B., “Yüce Adaletinize Güveniyorum” dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanık Eyüp B.’nin patronu Özgür Reisoğlu’nu “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 12 Nisan 2023 tarihinde Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'da müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu (48) ile inşaatta bekçilik yapan Eyüp B. (59) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp B. yanında getirdiği av tüfeğiyle, Reisoğlu’nu kasık bölgesinden yaraladı. Reisoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Eyüp B. ise Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. ( Haber MERKEZİ)