Tütüncü Alanya'dan seslendi: “Hizmette Alanya’yı da, Antalya’yı da tutabilene aşk olsun”

CUMHUR İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını Alanya’da sürdürüyor. 19 ilçedeki seçim çalışmalarına baba ocağı Korkuteli’nde başlayan Tütüncü, bugün Alanya’ya geldi. Alanya’daki basın mensupları ile bir araya gelen Tütüncü, ardından Cumhur İttifakı’nın Alanya buluşmasına katıldı. Cumhur İttifakı ortaklarının coşkulu buluşmasında el ele omuza omuza verilerek, Antalya’yı bekleyen ‘Altın Çağın’ sinyali verildi.

HAKAN KARDEŞİM, ANTALYA’YA ALTIN ÇAĞI YAŞATACAK

Alanya’daki buluşmada konuşan önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, “Hakan kardeşim, 3 dönem bittikten sonra Antalya için kolları sıvadı. Aday adayımız oldu. Genel merkezimiz değerlendirmelerini yaptı. Gerçek belediyeciliği Antalya’ya getireceğine dair hepimizin ortak kanaati oluştu ve aday olarak bizlerle beraber… “ dedi. Çavuşoğlu, konuşması sırasında Alanya’ya büyükşehirin katkısı oldu mu? diye sordu. Yapılmayan yayla yollarına değinen Çavuşoğlu, devletin her türlü imkanı büyükşehire verdiğini belirterek, “Sıfır hizmet. Bu Antalya’ya yakışıyor mu? Yakışmıyor. İşte! Hakan kardeşimiz, Antalya’ya altın çağını yaşatacak bir kardeşimizdir. Bilgisi, birikimi, hizmet aşkı vardır” dedi.

ALANYA’DAN EN BÜYÜK DESTEĞİ VERECEĞİZ

Milliyetçi, Hareket Partili, Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkanı adayı Adem Murat Yücel’de, “Gerçek belediyeciliği Alanya ile buluşturacağız. Antalya’ya da kutlu bir yolculuğa çıkan Hakan Tütüncü başkanımı Alanya’dan gereken en güzel desteği vereceğiz. “ diye konuştu.

ALANYA’NIN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERECEĞİZ

‘Antalya’nın Altın Çağı Başlıyor’ sloganı ile seçim sahalarına inen Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 31 Mart’ta seçim sandıklarında Antalya için, Alanya için çok büyük bir umut olduğunu belirterek, “Durmak yok yola devam. “ dedi. Alanya’nın, Alanya markasını güçlendirecek yepyeni hizmetlere ihtiyacı olduğunun altını çizerek konuşmasını sürdüren Tütüncü, “Yepyeni bir dönemin başındayız. Alanya’ya en güzel hizmet veren Alanya belediye başkanımız ile birlikte omuz omuza ve gönül gönüle çalışacağız. Alanya’nın bütün beklentilerine cevap vereceğiz. Büyükşehir belediyesi olarak, üzerimize düşeni eksiksiz yapacağız ve en güzel desteği ecdadımızın emaneti olan Selçuklu başkentinin bu güzel Alanya’mız, Akdeniz’in en mutena şehirlerinden birisi olacak. “diye konuştu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALANYA’DA OLACAK

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bir başkent daima bir başkenttir.” sözüne değinerek, “Alanya başkent ve daima başkent olma ayrıcalığını Antalya Büyükşehir Belediyesi ile farkı bir şekilde hissedecek. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle hizmette Antalya’yı da, Alanya’yı da tutabilene aşk olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanını 10 günde bir yanınızda gördüğünüz, ilçenizde gördüğünüz bir dönem olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet noktalarıyla, bürokratlarıyla ve belediye başkanıyla Alanya’da sahada olacak. 102 mahallesi 400 bine yakın nüfusu ile kendi başına bir il mesamesinde olan bu şehre gelmezseniz uzaktan buraları yönetemezsiniz. Yerel yönetim yerinde olur. Biz Kepez’de 15 yılda bu başarı hikayesini ekibimizle birlikte yazdıysak, bunun en önemli şifresi yerel yönetimi sahada yapmak. Biz hem mahallelerdeki şantiyelerimizin başında olduk, akşamları hemşehrilerimizin evlerine konuk olduk çaylarını, kahvelerini içtik. Çocuklarının doğum günü pastalarını birlikte kestik. Birlikte güldük, birlikte ağladık. Yeni dönem de Alanya böyle bir büyükşehir idaresi görecek, böyle bir büyükşehir belediye başkanı görecek. Şehir içi ulaşım başta olmak üzere, trafik ile ilgili düzenlemeler devamında olmak üzere Antalya-Alanya arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması, hem çeşitlendirilmesi başta olmak üzere, ASAT’tan beklenen temiz suyun kesintisiz bir şekilde getirilmesi ve dağıtılması başta olmak üzere, kanalizasyon sorununa bir çözüm bulunması başta olmak üzere, Alanya büyükşehirden ne bekliyorsa, ne istiyorsa onların hepsine kavuşacak. Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi örnek bir dayanışma ile Cumhur İttifakı’nın ruhuyla şıkır şıkır çalışan ve yapılan hizmeleri izlemenin memnuniyetini yaşayacağı bir 5 yıl geçirecek” dedi.

Kırsal kalkınma hamlelerinden çiftçiye, esnafa kadar, kültür sanat projelerinden turizmin çeşitlendirilmesine kadar katkı sağlayacak Alanya markalarını, Akdeniz markalarını üretmek önümüzdeki 5 yılın hizmetleri olacağını da sözlerine ekledi.Tütüncü, “Kampanya boyunca omuz omuza çok çalışacağız. 31 Mart akşamı da sandıklardan en güzel neticeleri teşkilatımızın desteği ile, Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik ruhu ile elde edeceğiz. 31 Mart zaferi Antalya’mıza da, Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun. “ diyerek sözlerini tamamladı.

ALANYA PROGRAMI

Tütüncü, Alanya’da gün boyu devam edecek ziyaretlerde Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları, Büyük Birlik Partisini ziyaret edecek. Cuma pazarı esnafıyla kucaklaşacak. Alanya Zimbitlik Tesislerini ziyaret edecek ve ardından da kadın ve gençlik kolları ile bir araya gelecek.