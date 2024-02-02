02 Şub 2024 - 14:39- Gündem G:

Alanya'nın doktor adayı beyaz önlüğüyle sahada: "Ambulans göndermedik, kendimiz gittik"

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Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, beyaz önlüğünü giyerek ziyaret ettiği Asmaca ve Dereköy'de büyük ilgiyle karşılandı

Alanya'nın doktor adayı beyaz önlüğüyle sahada: "Ambulans göndermedik, kendimiz gittik" mask
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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner'in saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Biner, beyaz önlüğünü giyerek gittiği Asmaca ve Dereköy ziyaretlerine ilişkin " Ambulans göndermedik, kendimiz gittik" dedi.
Biner, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Asmaca ve Dereköy'ü ziyaret ettik. Sıcak bir karşılama ve samimi sohbetlerle dolu bir günü birlikte geçirdik. Dereköy sakinlerinin görüşlerini dinleyerek, mahalledeki güzellikleri keşfettik. Şehrimizin dört bir yanındaki buluşmalarımıza devam ediyoruz ve halkımızın tüm bireyleriyle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.

'HEDEFİMİZ MAHALLELERE KOOPERATİFLER KURMAK'

Mahallelerimize kuracağımız kooperatiflerle halkımıza değer katmayı hedefliyoruz. Kooperatifler, yerel ekonomiyi güçlendirecek ve halkımıza daha fazla fırsat sunacak. Birlikte daha güçlüyüz ve mahallelerimizle birlikte yürüyeceğiz" (Ramazan ÖZDEMİR)

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02 Şub 2024 - 14:39 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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