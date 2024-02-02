Bakanlık Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kalite notunu yükseltti

SAĞLIK Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen İl Sağlık Müdürlüğü birimince yerinde öz değerlendirme faaliyetleri kapsamında yürütülen denetimleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başarıyla geçti. Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, denetim sonrası tüm birim ve bölümlerin sorumluları ile bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek belge taktim etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, ” Kalite birim çalışanları ve tüm personelimizin özverili çalışmalarının yansıması olarak hastanemizin aldığı bu puan hepimizi memnun etmiştir. Bundan sonraki hedefimiz daha da kaliteli sağlık hizmeti vererek çalışmalarımıza devam etmektir. Kalite, sürdürülebilir olduğu sürece, anlamını arttırır ve kurumlara çok büyük değer katar. Bu denetimler sayesinde hastanemizden alınan sağlık hizmetlerinde eksiklerimizi ve doğrularımızı görebilmekte ve ona göre değerlendirmekteyiz. Başarımızın devamlılığını sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak adına ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Hastanemiz adına emek harcayan tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederim” dedi. (Alanya EAH/BÜLTEN)