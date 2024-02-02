- Gündem

Alanyalı hidrosefali hastası Fatma hayaline kavuşmak istiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da yaşayan hidrosefali hastası 12 yaşındaki Fatma'nın büyük hayali İrem Derici ile tanışmak

Alanyalı hidrosefali hastası Fatma hayaline kavuşmak istiyor mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Neziha Türktaş Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki Fatma Ceylan, doğuştan Hidrosefali hastası olarak yaşam mücadelesi veriyor. Ancak genç kızın hayalleri, onu ayakta tutan güçlü bir motivasyona dönüşmüş durumda. Fatma'nın en büyük hayali, pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan İrem Derici ile tanışmak.

EN BÜYÜK HAYALİM İREM DERİCİ İLE TANIŞMAK

Dim TV mikrofonlarına konuşan Fatma Ceylan, “İrem Derici'yi çok seviyorum. Şarkılarını dinlemeyi ve söylemeyi çok seviyorum. En büyük hayalim İrem Derici ile tanışmak. Onunla sohbet etmeyi çok istiyorum. Umarım sesimi duyar ve bu hayalimi gerçekleştiririm” dedi. Fatma’nın en büyük destekçisi olan ailesi, Fatma'nın bu hayalini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

# Alanya, genç

02 Şub 2024 - 13:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha mask
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha
Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih... mask
Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih...
Son dakika! Adana'da korkutan deprem mask
Son dakika! Adana'da korkutan deprem
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak mask
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi! mask
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi!
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı mask
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber