Alanyalı hidrosefali hastası Fatma hayaline kavuşmak istiyor

ALANYA Neziha Türktaş Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki Fatma Ceylan, doğuştan Hidrosefali hastası olarak yaşam mücadelesi veriyor. Ancak genç kızın hayalleri, onu ayakta tutan güçlü bir motivasyona dönüşmüş durumda. Fatma'nın en büyük hayali, pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan İrem Derici ile tanışmak.
EN BÜYÜK HAYALİM İREM DERİCİ İLE TANIŞMAK
Dim TV mikrofonlarına konuşan Fatma Ceylan, “İrem Derici'yi çok seviyorum. Şarkılarını dinlemeyi ve söylemeyi çok seviyorum. En büyük hayalim İrem Derici ile tanışmak. Onunla sohbet etmeyi çok istiyorum. Umarım sesimi duyar ve bu hayalimi gerçekleştiririm” dedi. Fatma’nın en büyük destekçisi olan ailesi, Fatma'nın bu hayalini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmaya hazırlandıklarını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.