Kepsutlu ödüle doymuyor

Kepsutlu, İstanbul'da düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri' gecesinde 'Yılın En Başarılı Haber Programı ve Yapımcısı' ödülünü alarak yine farkını gösterdi. Yoğun iş temposunun arasında katıldığı törende ödülü almanın haklı gururunu yaşayan Kepsutlu, "Bu ödüle beni ve ekip arkadaşlarımı layık gören herkese teşekkür ederim" dedi.