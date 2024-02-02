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Kepsutlu ödüle doymuyor

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HABER Global'de yayınlanan Ajanda programının yapımcısı ve sunucusu olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Sekreter Yardımcısı Benan Kepsutlu, ödül müzesine bir yenisini daha ekledi.

Kepsutlu ödüle doymuyor mask
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Kepsutlu, İstanbul'da düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri' gecesinde 'Yılın En Başarılı Haber Programı ve Yapımcısı' ödülünü alarak yine farkını gösterdi. Yoğun iş temposunun arasında katıldığı törende ödülü almanın haklı gururunu yaşayan Kepsutlu, "Bu ödüle beni ve ekip arkadaşlarımı layık gören herkese teşekkür ederim" dedi. 

# İstanbul, haber

02 Şub 2024 - 13:31 - Magazin

Mahreç  Toygar Dim

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