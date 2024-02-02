Kepsutlu, İstanbul'da düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri' gecesinde 'Yılın En Başarılı Haber Programı ve Yapımcısı' ödülünü alarak yine farkını gösterdi. Yoğun iş temposunun arasında katıldığı törende ödülü almanın haklı gururunu yaşayan Kepsutlu, "Bu ödüle beni ve ekip arkadaşlarımı layık gören herkese teşekkür ederim" dedi.
- Magazin
Kepsutlu ödüle doymuyor
HABER Global'de yayınlanan Ajanda programının yapımcısı ve sunucusu olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Sekreter Yardımcısı Benan Kepsutlu, ödül müzesine bir yenisini daha ekledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.