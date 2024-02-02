Canlı yayında şok geçirdiler: Bir anda penisini gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon isimli adam This Morning programına katılarak cinsel organının büyüklüğünün hayatında yarattığı farklılıklardan söz etti. Penisinin erekte olduğunda 34 santimetre olduğunu öne süren ABD'li adam, resmi olmayan dünya rekoruna sahip. Genellikle bol pantolonlar giymek zorunda kaldığını ifade eden genç adam, insanların kendisine merak ve önyargı ile yaklaştığını söyledi.
CEP TELEFONUNDAN GÖSTERDİ
Phillip Schofield ve Josei Gibson’un sunduğu programa konuk olan Jonah Falson, cinsel organının büyüklüğünü nesnelerle anlatmaya çalışan sunuculara cep telefonundan çekilen çıplak bir fotoğrafını gösterdi. Falcon’un cep telefonundan gösterdiği fotoğrafın sonrasında sunucular büyük bir şok yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.