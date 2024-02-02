- Dünya

Canlı yayında şok geçirdiler: Bir anda penisini gösterdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon, İngiltere’nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan Bu Sabah (This Morning) şovuna katıldı. Phillip Schofield ve Josei Gibson’un sunuculuğunu yaptığı programa katılan Falcon, telefonundan cinsel organını gösteren bir fotoğraf açtı. Sunucular adamın cinsel organını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Canlı yayında şok geçirdiler: Bir anda penisini gösterdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon isimli adam This Morning programına katılarak cinsel organının büyüklüğünün hayatında yarattığı farklılıklardan söz etti. Penisinin erekte olduğunda 34 santimetre olduğunu öne süren ABD'li adam, resmi olmayan dünya rekoruna sahip. Genellikle bol pantolonlar giymek zorunda kaldığını ifade eden genç adam, insanların kendisine merak ve önyargı ile yaklaştığını söyledi.

CEP TELEFONUNDAN GÖSTERDİ

Phillip Schofield ve Josei Gibson’un sunduğu programa konuk olan Jonah Falson, cinsel organının büyüklüğünü nesnelerle anlatmaya çalışan sunuculara cep telefonundan çekilen çıplak bir fotoğrafını gösterdi. Falcon’un cep telefonundan gösterdiği fotoğrafın sonrasında sunucular büyük bir şok yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade, genç

02 Şub 2024 - 13:14 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

THY'nin 58 uçuşu iptal edildi mask
THY'nin 58 uçuşu iptal edildi
Nogay Kalkınma ve Eğitim Derneği kuruldu mask
Nogay Kalkınma ve Eğitim Derneği kuruldu
Putin'in mal varlığı açıklandı mask
Putin'in mal varlığı açıklandı
Seçim konvoyuna saldırı! Ölü ve yaralılar var mask
Seçim konvoyuna saldırı! Ölü ve yaralılar var
Şehir gibi gemi: İlk turuna çıktı, bakın nereye gidiyor mask
Şehir gibi gemi: İlk turuna çıktı, bakın nereye gidiyor
Sert iniş yapan uçakta korku dolu anlar! mask
Sert iniş yapan uçakta korku dolu anlar!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber