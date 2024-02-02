Canlı yayında şok geçirdiler: Bir anda penisini gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon isimli adam This Morning programına katılarak cinsel organının büyüklüğünün hayatında yarattığı farklılıklardan söz etti. Penisinin erekte olduğunda 34 santimetre olduğunu öne süren ABD'li adam, resmi olmayan dünya rekoruna sahip. Genellikle bol pantolonlar giymek zorunda kaldığını ifade eden genç adam, insanların kendisine merak ve önyargı ile yaklaştığını söyledi.

CEP TELEFONUNDAN GÖSTERDİ

Phillip Schofield ve Josei Gibson’un sunduğu programa konuk olan Jonah Falson, cinsel organının büyüklüğünü nesnelerle anlatmaya çalışan sunuculara cep telefonundan çekilen çıplak bir fotoğrafını gösterdi. Falcon’un cep telefonundan gösterdiği fotoğrafın sonrasında sunucular büyük bir şok yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi