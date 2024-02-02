Yüzbinlerce araç sahibine kötü haber: TÜVTÜRK 287 bin aracı yeniden muayene için geri çağırdı!

Türkiye'de uygulanan ticari araçların her yıl ve hususi araçların da 2 yılda bir yapılan muayenelerinde özellikle Egsoz emisyon değerlerinin yüksek çıkması sebebi ile çok sayıda araç geri gönderildi.

287 BİN ARAÇ GERİ GÖNDERİLDİ

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre geçen yıl egzoz emisyon ölçümü yapılan 11 milyon 23 bin 923 araçtan 287 bin 275'i ilk muayenede başarısız oldu.

GERİ GÖNDERİLENLERİN 282 BİNİ ŞARTLARI YERİNE GETİRDİ

Ancak bu araçlardan 282 bin 229'u tekrar muayenede uygunluk alarak çevre standartlarına uyum sağladı.

EGSOZ EMİSYON OLMAZSA OLMAZLARDAN

Araç muayenesi öncesinde egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılması gerekli olup, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümünün bulunmaması, ağır kusur kabul ediliyor.

11 MİLYON 23 BİN ARAÇ MUAYENEDEN GEÇİRİLDİ

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Takip Sistemi'ne göre, 2023 yılında 11 milyon 23 bin 923 aracın egzoz emisyon ölçümü yapılırken, 10 milyon 736 bin 648 aracın ölçümü olumlu sonuçlandı.

5 BİN ARAÇ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk alırken, ölçümleri başarısız sonuçlanan 5 bin 46 aracın gerekli tamir ve bakımı yaptırması için tanınan süreç devam ediyor.

ÖLÇÜM SONUÇLARI ANINDA SMS OLARAK GELİYOR

Bu yıl 256 lira olan egzoz emisyon ölçümünün sonucu, e-Rapor olarak cep telefonuna kısa mesaj ile gönderildiği gibi e- Devlet'te de yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi