MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

Güvenlik kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre, MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki çeşitli hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini tespit etti. İsrail istihbarat servisinin, özel dedektifler vasıtasıyla gerçekleştirdiği faaliyetler arasında biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf ve video dokümantasyonu, canlı takip ve takip cihazı yerleştirme gibi yöntemler bulunuyor.

SORUŞTURMA VE OPERASYON DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 9 şüphelinin özel dedektifler aracılığıyla edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattığı tespit edildi. Bu bilgiler ışığında İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalanırken, 2 şüphelinin daha önce tutuklandığı belirlendi.

ÖNCEKİ OPERASYONLAR

MİT, geçtiğimiz Aralık 2022'de de MOSSAD'ın Türkiye'deki özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik bir operasyon düzenlemiş, bu operasyonda yakalanan 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bu son operasyon, MİT ve Emniyet'in istihbarat servislerinin Türkiye'deki faaliyetlerine karşı gösterdiği titiz çalışmanın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: DHA