Dolar ve euroda yeni zirve! Piyasalarda yükseliş sürüyor

Dolar/TL, piyasaların açık olduğu saatte 30,63 TL'ye kadar yükselerek tarihi seviyeyi gördü. Euro ise, TL karşısında 33,30 seviyesinde bulunuyor.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.