02 Şub 2024 - 08:16- Gündem G:

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İç ve doğu bölgelerde de pus, sis, buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış geliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

# rüzgar, Yer, meteoroloji, sağanak, Hava, yağmur

02 Şub 2024 - 08:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih... mask
Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih...
Son dakika! Adana'da korkutan deprem mask
Son dakika! Adana'da korkutan deprem
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak mask
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi! mask
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi!
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı mask
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı
24 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuk kuzenine istismarda bulundu! mask
24 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuk kuzenine istismarda bulundu!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber