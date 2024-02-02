- Asayiş

Park halindeki cipte başlayan yangın önündeki otomobile sıçradı

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ÜSKÜDAR'da park halindeki cipte başlayan yangın, önünde bir otomobile de sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, cip ve otomobil de hasar oluştu.

Park halindeki cipte başlayan yangın önündeki otomobile sıçradı mask
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Yangın, saat 02.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi Yeni Dersane Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 38 HZ 363 plakalı cip, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler önünde park halinde bulunan 34 DRC 966 plakalı otomobile de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, cip ve otomobil de hasar oluştu.

"DEVRİYE ATAN POLİSLER FARKETTİ"

Otomobil sahibi Kerim Eraslan, " Biz uyuyorduk çevik kuvvet çok yakın olduğu için büyük ihtimalle devriye atan polisler fark etti. Polis megafonlarla mahalle sakinlerine seslendi. Bu şekilde duyduk, uyandık. Yani kundaklamamı normal bir yanmamı bilmiyoruz. Çok fazla araba olduğu için sokaklar da dar olduğu için bu arabalar yanıyor. Benim arabama da sıçramış oldu. Geçmiş olsun diyelim" dedi.

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02 Şub 2024 - 06:19 DHA İstanbul- Asayiş

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