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Bir devrin sonu: Artık o marka satılmayacak...

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O marka artık telefonlarını satışa sunmayacağını açıkladı.

Bir devrin sonu: Artık o marka satılmayacak... mask
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HMD Global, kendi markası altında telefon üretmek için çalışmalara başladı. Şirket, resmi olarak Nokia markasını kullanmayacağını duyurduğunda, Nokia markalı telefonların geleceği belirsiz hale geldi.

Nokia, eskiden en popüler cep telefonu üreticilerinden biriydi ancak şimdi sektörden oldukça uzakta. HMD Global, uzun bir süredir Nokia markalı telefonları piyasaya sürüyordu ancak artık kendi markasıyla öne çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarla birlikte, HMD Global'in kendi markası altında telefon üreteceği zaten duyurulmuştu. Son video paylaşımıyla birlikte, şirket resmen Nokia markasını kullanmayacağını ilan etti ve gelecek telefonları "HMD" logosuyla piyasaya sürecek.


HMD Global'in gelecekteki ürün yelpazesi sadece telefonlarla sınırlı kalmayacak. Şirket, akıllı telefonların yanı sıra tabletler ve kablosuz kulaklıklar da üretecek.

HMD markalı ilk akıllı telefonların tanıtımı, 26-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MWC 2024 etkinliklerinde yapılması bekleniyor.

Mevcut Nokia markalı telefonlar ise stoklar tükenene kadar satışa sunulmaya devam edecek. HMD Global, stokları tüketmek için indirim kampanyaları başlattı. Ancak "Finish" adlı bir firma tarafından Nokia telefon üretiminin devam edeceği bilgisi verildi, ancak üretim miktarı belirsiz.


Bundan sonra, yeni bir Nokia telefonunun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

# devam, sonra, Son

02 Şub 2024 - 06:15 - Teknoloji

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