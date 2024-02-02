Bu şartlar sizi emekli edecek... SGK'ya dilekçe verenler mutluluğa kavuşuyor!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışanın merak ettiği konulardan biri de emeklilik yaşının nasıl düşürülebileceği. Emeklilik için prim günü ve sigortalılık süresi gibi şartların yanı sıra yaş kriteri de önemli bir rol oynuyor. Emeklilik yaşını düşürmenin yolları arasında erken emeklilik, borçlanma, askerlik, doğum gibi seçenekler bulunuyor. Bu seçeneklerden hangisinin uygun olduğunu öğrenmek için SGK'ya başvurmak gerekiyor.

EMEKLİLİKTE YAŞI ÖNE ÇEKMEK

Çalışanların emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için farklı seçenekler bulunuyor. Bunlardan biri de çocuk sayısı ile ilgili. Kadın çalışanlar, doğum yaptıkları çocuklar için borçlanma yaparak emeklilik yaşlarını düşürebiliyor. Bu sayede, üç çocuğa kadar 2160 gün, yani altı yıl daha erken emekli olabiliyorlar. Ancak bu avantajdan yararlanmak için çocukların sigorta başlangıç tarihinden önce doğmuş olması gerekiyor.



ASKERLİK SÜRESİ

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri emeklilik planlamasında önemli bir rol oynuyor. Sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar, bu süreyi sigorta başlangıç tarihine ekleyebiliyor. Böylece emeklilik yaşını bir yıl kadar erkene çekebiliyor.

Bunun yanında on yıl prim ödeme imkanı da erken emeklilik için bir seçenek oluyor. 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenler, kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Bu yöntemde yaş sınırı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirleniyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, bu fırsattan yararlanarak erken emekli olabiliyor.



%60 ENGELİ OLAN ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR

Malûlen emekli olmak için sağlık raporu gerekiyor. Bu rapor, iş yapma yeteneğinin en az %60 oranında kaybolduğunu göstermeli. Ayrıca, en az 1800 gün prim ödemiş olmak da şart. Bu durumda, yaş sınırı olmadan malûlen emekli olunabiliyor.

Kaynak: Haber MERKEZİ