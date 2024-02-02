- Ekonomi

Kredi kartı kullananlara kötü haber: Kısıtlanması gündemdeydi! Korkutucu artış...

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımına ve kredilere sınırlama getirileceğini gündeme getirmişti. BDDK'nın açıkladığı verilere göre, kredi hacmi geçen hafta 101 milyar 311 milyon lira artarak 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,8 artışla 1 trilyon 206 milyar 915 milyon liraya çıktı.

Kredi kartı kullananlara kötü haber: Kısıtlanması gündemdeydi! Korkutucu artış... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Asgari ücret rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlar hesaplara yatmadan değer kaybetmeye başlamıştı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar temel ihtiyaçlarını kredi kartı ile ödemek zorunda kalıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi geçen hafta 101 milyar 311 milyon lira artarak arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar 174 milyon liradan 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liraya yükseldi.


Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 65 milyar 848 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 101 milyar 317 milyon lira olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI


26 Ocak itibarıyla tüketici kredilerinin tutarı, 12 milyar 923 milyon lira artışla 1 trilyon 526 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 713 milyon lirası konut, 94 milyar 96 milyon lirası taşıt ve 996 milyar 95 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 29 milyar 735 milyon lira artarak 1 trilyon 438 milyar 439 milyon liraya yükseldi.


BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARINDA YÜZDE 2,8 ARTIŞ


Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 artışla 1 trilyon 206 milyar 915 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 522 milyar 515 milyon lirasını taksitli, 684 milyar 400 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

26 Ocak itibarıyla la bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 534 milyon lira artarak 194 milyar 750 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 158 milyar 450 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.


Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 99 milyar 732 milyon lira artarak 2 trilyon 593 milyar 970 milyon lira oldu.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Yüksek, Ocak, yüzde

02 Şub 2024 - 06:06 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bu şartlar sizi emekli edecek... SGK'ya dilekçe verenler mutluluğa kavuşuyor! mask
Bu şartlar sizi emekli edecek... SGK'ya dilekçe verenler mutluluğa kavuşuyor!
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Kısıtlanması gündemdeydi! Korkutucu artış... mask
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Kısıtlanması gündemdeydi! Korkutucu artış...
Uzman isim 'Tarihi zirveler görecek' diyerek üzerinde basa basa yatırımcıları uyardı: Altın devri resmen başladı! mask
Uzman isim 'Tarihi zirveler görecek' diyerek üzerinde basa basa yatırımcıları uyardı: Altın devri resmen başladı!
Altın bozduradacak zam: Ayçiçeği yağına kallavi zam! İşte yeni fiyat... mask
Altın bozduradacak zam: Ayçiçeği yağına kallavi zam! İşte yeni fiyat...
TCMB ile İspanya Merkez Bankası anlaşmaya vardı: İşte detaylar... mask
TCMB ile İspanya Merkez Bankası anlaşmaya vardı: İşte detaylar...
Araç sahiplerini dehşete düşüren haber: Tam yüzde 800 zam geldi! mask
Araç sahiplerini dehşete düşüren haber: Tam yüzde 800 zam geldi!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber