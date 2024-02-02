Kredi kartı kullananlara kötü haber: Kısıtlanması gündemdeydi! Korkutucu artış...

Asgari ücret rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlar hesaplara yatmadan değer kaybetmeye başlamıştı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar temel ihtiyaçlarını kredi kartı ile ödemek zorunda kalıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi geçen hafta 101 milyar 311 milyon lira artarak arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar 174 milyon liradan 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 65 milyar 848 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 101 milyar 317 milyon lira olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI



26 Ocak itibarıyla tüketici kredilerinin tutarı, 12 milyar 923 milyon lira artışla 1 trilyon 526 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 713 milyon lirası konut, 94 milyar 96 milyon lirası taşıt ve 996 milyar 95 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 29 milyar 735 milyon lira artarak 1 trilyon 438 milyar 439 milyon liraya yükseldi.



BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARINDA YÜZDE 2,8 ARTIŞ



Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 artışla 1 trilyon 206 milyar 915 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 522 milyar 515 milyon lirasını taksitli, 684 milyar 400 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

26 Ocak itibarıyla la bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 534 milyon lira artarak 194 milyar 750 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 158 milyar 450 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 99 milyar 732 milyon lira artarak 2 trilyon 593 milyar 970 milyon lira oldu.

Kaynak: Haber MERKEZİ