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Uzman isim 'Tarihi zirveler görecek' diyerek üzerinde basa basa yatırımcıları uyardı: Altın devri resmen başladı!

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Gram altın yatırımcılarına yeni rekorlar işaret edildi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, tarihi zirveler göreceğiz diyerek 2.500 TL'yi işaret etti. Gram altındaki yükselişlere dikkat çeken ekonomist, her geri çekilmenin alım fırsatı olduğunu paylaştı. İşte gram altının 2.500 TL olacağı tarih...

Uzman isim 'Tarihi zirveler görecek' diyerek üzerinde basa basa yatırımcıları uyardı: Altın devri resmen başladı! mask
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ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı sonrasında ekonomistlerden altın yorumu geldi. Yatırımcıların beklediği açıklamayı ise Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yaptı. Mart ayında faiz indirimi olmayacağına dair ışık tutulmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞE NEDEN OLDU


Şubat ayına hızlı bir giriş yapan altın fiyatları FED faiz kararı sonrasında yükseldi. Yatırımcıların ve uzmanların gündeminde yer alan gram altın için yorumlar yapıldı. FED Başkanı Jerome Powell, mart ayında faiz indirimin yapılmayacağını işaret etti. Altın fiyatlarında yükselişe neden olan olayın ardından yurt içinde gram altın 2045 TL'ye kadar yükseliş gösterdi. Aynı süre zarfında çeyrek altın 3.344 TL, Cumhuriyet altını 13.759 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1865 TL seviyesine yükseldi.


GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVELER GÖRECEĞİZ


Yatırımcılar tarafından merak konusu olan sorulara Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz cevap verdi. Yeni yıl için altın tahminlerinde bulunan ekonomist, yılın ikinci yarısında daha güçlü yükselişler beklediğini duyurdu.

Yılın ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek sonunda merkez Bankası'nın faiz indirimlere başlayabileceğini söyledi. Faiz indirimleriyle birlikte ons altında hızlı yükselişler görülürken bu yükselişler gram altına da yansıyacak. Gram altında tarihi zirveleri göreceğiz diyen ekonomist, 2.500 TL'yi işaret etti.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI


Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım yapılabileceğini söyleyen Eryılmaz, geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini paylaştı. Kısa vade ve fiyat farkından kazanmak isteyen yatırımcıların yükseliş trendlerini kovalaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Yer, fiyat, merkez, Mart

02 Şub 2024 - 06:01 - Ekonomi

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