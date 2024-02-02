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Altın bozduradacak zam: Ayçiçeği yağına kallavi zam! İşte yeni fiyat...

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2024 yılı itibariyle gıda, akaryakıt ve giyim olmak üzere birçok gruba zam geldi. Son yıllarda artışa geçen ayçiçek yağı da Ocak ayında yapılan zamlardan nasibini aldı. İşte ayçiçek yağının güncel fiyatı...

Altın bozduradacak zam: Ayçiçeği yağına kallavi zam! İşte yeni fiyat... mask
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Yeni yılla birlikte birçok ürün zam yağmuruna tutuldu. Marketlerde etiketler neredeyse her gün değiştirilirken ayçiçek yağının fiyatındaki artış ise dikkat çekti. Neredeyse altınla yarışan ayçiçek yağı fiyatları görenleri hayli şaşırttı. Yemeklerin vazgeçilmezi olan 2023'ün son günleri içinde 175 TL’ye kadar çıkan ayçiçek yağına bir zam daha geldi ve bugün itibariyle fiyatı en düşük 220 TL oldu.

Zamların ardından en uygun fiyatlı zeytinyağının etiketi 392 TL olarak güncellendi. Yeni hasat öncesini zeytinyağı fiyatları üzerinde yaşanmış olan fahiş artışlar gündeme gelirken zam oranı dikkat çekti.

Uzmanlar, bir litresi 40 TL’den 80 TL’ye kadar değişim gösteren fiyat aralıklarıyla satılan ayçiçek yağının üzerindeki fiyat artışlarına döviz kuru üzerindeki dalgalanmalar ve uluslararası hammadde fiyatlarındaki değişime bağlı olduğunu söylüyor.

VATANDAŞLAR STOK YAPMAYA BAŞLADI

Öte yandan Ocak ayının zam şampiyonu olan ayçiçek yağına ilerleyen günlerde yeni bir zam daha geleceği de konuşuluyor. Vatandaşlar da marketlerin paylaşmış olduğu indirimleri takip ederek, stok yapmaya başladı.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Ocak, Son, değişim, fiyat, en düşük

02 Şub 2024 - 05:54 - Ekonomi

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