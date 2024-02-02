Araç sahiplerini dehşete düşüren haber: Tam yüzde 800 zam geldi!

Araç muayene ücretlerinde 2017 yılından bu yana yaşanan yükseliş, fahiş artışı gözler önüne serdi.

2017 yılında 198.24 TL olan araç muayene ücreti yüzde 14'lük artışla 226.56 TL'ye, 2019 yılında da yüzde 23'lük artışla 279.66 TL'ye, 2020 yılında yüzde 22'lik artışla 342.20 TL'ye ulaştı. Araç muayene ücreti 2021 yılında da yaklaşık yüzde 9'luk artışla 372.88 TL oldu. 2022 yılında araç muayene ücreti yüzde 48 zamlandı ve 507.40 TL'ye çıktı.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİNE NE KADAR ZAM YAPILDI 2024?

Sözcü'de yer alan habere göre, en yüksek artış ise geçen yıl yüzde 222 zam oranıyla gerçekleşti. 2023 yılında zorunlu araç muayene ücreti 507.40 TL'den 1130 TL'ye ulaştı. 2024 yılında ise araç muayene ücretindeki artış yüzde 61 oldu. 2017 yılından bu yana araç muayene ücretlerindeki artış ise yüzde 818'i aştı.

Kaynak: Haber MERKEZİ