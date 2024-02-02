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Tesla hisselerinde yükseliş başladı: Herkes ona yönelmeye başladı

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Elektrikli araç markaları arasında öne gelen Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımın ardından şirketin hisseleri yükselişe geçti. Musk paylaşımında şirketin Teksas eyaletine taşınması konusunu hissedarlara ileteceğini ifade etmişti.

Tesla hisselerinde yükseliş başladı: Herkes ona yönelmeye başladı mask
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın şirketin konumunun değiştirmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı anketin ardından yeni bir karar aldı.

Twitter kullanıcılarına, "Şirketin konumunu Teksas'a taşımalı mıyız?" sorusunu soran Musk, Tesla'yı Teksas'a taşıma gündemine hissedarlar toplantısına taşıyacağını açıkladı.

TESLA'NIN HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Haftayı en son %2,24 düşüşle 187,96 dolardan kapatan Tesla bu paylaşımın ardından Perşembe günü tekrar hareketlendi.

Hisse senedi hareketi aynı zamanda Çarşamba günkü FED kararının ardından geldi. Yüksek artış beklenen faiz oranları sabit tutulurken, FED'in Başkanı Jerome Powell Mart ayında bir faiz indiriminin "olası olmadığı" konusunda uyardı.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite Çarşamba günü %2,2 değer kaybederek Aralık 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Nasdaq vadeli işlemleri %0,6 artış gösterdi. Tesla hisseleri geçtiğimiz ay %21,5 düşerken, S&P 500 ve Nasdaq Composite %3,4 ve %4,5 artış gösterdi.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Sosyal, Yüksek, Son, günü, Aralık, Mart, 2022, Otomobil

02 Şub 2024 - 05:41 - Teknoloji

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