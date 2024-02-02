Ve yasak kalktı

TRENDYOL Süper Lig'de küme düşme hattından kurtularak üst sıralara tırmanmaya devam eden Corendon Alanyaspor'da yönetim, UEFA tarafından verilen 3 dönem transfer yasağını kaldırdı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Antalyaspor, Hatayspor, Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor ile birlikte 3 dönem transfer yasağı alan Corendon Alanyaspor'un yasağı kaldırması, devre arasında yapılacak olan takviyelerin de önünü açtı. Fas asıllı İspanyol futbolcu Zouhair Feddal'a olan 200 bin Euro borcu kapatarak transfer tahtasını yeniden açan turuncu yeşilli yönetim, devre arası transfer sezonu sona ermeden takıma birkaç takviye yapacak.
CORDOVA GİDİYOR, YENİSİ GELİYOR
Corendon Alanyaspor yönetimi, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Venezuelalı forvet Cordova ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ligin ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Cordova, ülkesi Venezuela'nın basınında çıkan habere göre; Rusya Premier Ligi ekiplerinden Soçi FK'ya gönderilecek. Alanyaspor forması ile bu sezon 18 maçta forma giyen ve 3 gollük katkı sunan Cordova'nın yerine golcü bir forvet arayışında olan Alanyaspor yönetiminin önümüzdeki günlerde bomba bir transferle taraftarların yüreğine su serpeceği konuşuluyor. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.