CHP Adayı Özçelik’ten kadınlara pozitif söz

Özçelik'i KHKD Şube Başkanı Av. Melek Depren, önceki dönem başkanları ve dernek yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Adayı Özçelik "Sizleri dinlemeye, isteklerinizi öğrenmeye geldik" diyerek dernek yönetiminden çalışmaları ve talepleri hususunda bilgiler aldı. Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Av. Melek Depren, "Kadına şiddet başta olmak üzere kadınların maruz kaldığı haksızlıkların giderilmesi, haksızlığa, kötü muameleye maruz kalan kadınlara destek olunması konularında yoğun faaliyet gösteriyoruz. Maalesef Antalya ve Alanya’mız kadına şiddet vakalarının en çok görüldüğü şehirlerden. Türkiye’de Antalya 2. sırada. Antalya genelinde ise Alanya 1. sırada. Bu konuda toplumsal duyarlılığımızı arttırmamız gerekiyor. Esasen mevzuatın eksikliklerinden ziyade mevzuat uygulama konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Dernek olarak başlatmış olduğumuz projelerimiz var. Bunlardan birisi, belediye personeline kadına yönelik şiddet ve negatif ayrımcılık konusunda eğitim verilmesiydi. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Öte yandan otogarda belediye bünyesinde kadınlarımızın müracaat edebilecekleri bir büro açılması talebimiz var" dedi.

Dernek yöneticileri "Meclis listelerinde kadınların seçilir sırada gösterilmesi gerekir" diyerek Özçelik’ten bu konuda da hassasiyet istediler.



ÖZÇELİK "POZİTİF AYRIMCILIK YAPARIZ" DEDİ



CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik ise, kadına şiddet ve ayrımcılığı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, kadına yönelik şiddetin her türlüsünün önlenmesi konusunda kendilerine düşen her ne olursa mutlaka yerine getireceklerini ifade etti. Özçelik, Kadın Haklarını Koruma Derneği’nin kurumsal olarak yapacağı önerileri değerlendireceklerini, kadın hakları sorunlarına karşı yerel yönetim olarak öncelikle çalışma yaparak pozitif ayrımcılık yapacaklarını sözlerine ekledi. Başkan Adayı Özçelik, "Kadınların temsili konusu bizim de önceliğimiz olacaktır" dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)