Yücel 'Bismillah' dedi

KESTEL Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda salon tıklım tıklım dolarken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü de Yücel'e destek verdi. 10 yıllık hizmetlerin anlatıldığı gösterimden sonra kürsüye gelerek AK Parti ve MHP seçmenlerine seslenen Yücel, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün, doğup büyüdüğüm, baba ocağım, 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım Kestel’den 'Bismillah' diyerek yola çıkıyoruz. Alanyamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun.

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk-İslam Coğrafyasının hamisi “Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve ben" diyen liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye, her zaman arkamda desteğini ve sevgisini hissettiğim değerli Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatlarımızın her bir neferine ve Alanya halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Beni yetiştiren ve bu günlere gelmemde en büyük emeği veren elleri öpülesi anneme ve babama, kardeşlerime, her zaman yanımda olan eşime ve çocuklarıma da sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

Dünyanın ve ülkemizin göz bebeği, Osmanlı’nın liman şehri, Selçuklu’nun başkenti, Akdeniz’in incisi, Yörükler diyarı, turizmin dünyaya açılan penceresi, dünyanın en güzel, en mutlu, en güvenli şehri Alanya’da 20 yıldır Belediye Başkanlığı yapmanın şeref ve sorumluluğunu taşıyorum.

İlk belediye başkanı olduğumda 28 yaşında idim. Ömrümün yarısını bu şehre hizmete adamış bir kardeşiniz olarak gururla diyebilirim ki; bizim tek bir işimiz var: milletimizin hizmetkârı olmak.

Çok şükür ki, daha genciz, enerjimiz var, heyecanımız var, gücümüz var, kudretimiz var, tecrübemiz var, her şeyden önemlisi Alanya’ya sevdamız var, hizmet aşkımız var.

Biz koltuk sevdalısı değil, memleket sevdalısıyız. Halkımızın sevgisi ve desteği bizi bugünlere taşıdı.

Hamdolsun ki; biz bugünlere, başımız dik, alnımız ak, vicdanımız rahat olarak geldik. Bugünden sonra da büyüklerimin duası ve Alanya halkının teveccühleriyle mütevazilikten, dürüstlükten, doğruluktan, şeffaflıktan ayrılmadan Alanya’ya hizmet etmeye devam edeceğim.

AK Partili kardeşlerim, MHP’li kardeşlerim, cumhur ittifakının tüm paydaşları ve farklı partilerden dostlarımızla, yeniden omuz omuza, gönül gönüle verdik. Kentlisiyle, köylüsüyle, yerlisiyle, yabancısıyla tek yürek olduk. Hep birlikte Alanya’nın geleceğine yürüyoruz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

Bugün buraya katılamayan ancak derdi Alanya olan, partili partisiz her bir kardeşime de buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Destek ve hayır dualarını bekliyorum.

Sizler, 2014 seçimlerinde yanımızdaydınız, 2019 seçimlerinde de yanımdaydınız, bizi 2 dönem büyük Alanya’nın başkanlığına taşıdınız. Göreve geldiğimiz günden itibaren, bizleri oyları ile bu göreve getiren değerli Alanyalı hemşerilerimin ve sizlerin güvenlerine layık olabilmek ve şehrimize katkı sağlamak için hiç durmadan, gece gündüz demeden çalıştık.

Alanya’ya ve bölgemize hep birlikte çağ atlattık. Üretken Belediyecilik anlayışımızla Alanyamıza, kentsel dönüşümden eğitime, sağlıktan spora, sanattan kültüre, altyapıdan üstyapıya kadar tek tek sayamayacağım sayısız eser ve hizmet kazandırdık.

Dünyanın turizmde marka şehri, bir tarım şehri, bir üniversite şehri, bir spor başkenti olan Alanyamızı Cumhuriyetimizin 100. yılına gururla taşıdık.

Biz, aşkla çalıştık, yorulmadık. Bu kente ve bu kentin güzel insanlarına vefa borcumuz daha bitmedi.

Alanya için daha ideallerimiz var. Alanya için daha hayallerimiz var. Alanya için daha çok büyük hedeflerimiz var. Alanya halkı artık biliyor; yaparsa Adem Başkan yapar diyor. Belediyecilik vizyon işidir, misyon işidir. Belediyecilik proje işidir, belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik Adem Murat Yücel’in işidir, bizim ekibimizin işidir. Partimizin Üretken Belediyecilik ve AK Parti’nin Gerçek Belediyecilik anlayışını birleştirip, ustalık dönemimizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Alanyamıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bugünden itibaren hep birlikte çalışacağız. Yarınların Alanya’sı için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, projelerimizi anlatacağız. Alanya’da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Vatandaşımızın hem gönlünü, hem hayır duasını, hem de desteğini alacağız.

Biz, seçim zamanında ortaya çıkanlardan,

seçimden seçime vatandaşı hatırlayanlardan,

seçim gelince vatandaşın kapısını çalanlardan olmadık, olmayacağız. Biz, dün birlikteydik, bugün de birlikteyiz, yarın da birlikte olacağız. İnşallah gayretimiz ve emeklerimiz 31 Martta meyvesini verecek. 31 Martta Alanya, hep birlikte Cumhur İttifakı diyecek. Alanya, Adem Murat Yücel diyecek.

Antalya Hakan Tütüncü diyecek.

Hedefimiz, Alanya’da, Antalya’da ve ülkemizde vatanımıza, milletimize en iyi şekilde hizmet etmemize imkan sağlayacak büyük bir oy çokluğu ile işbaşına gelmektir.

İnşallah tarihi bir farkla, şimdiye kadar görülmemiş rekor bir oyla seçimlerin galibi Antalya’da Hakan Tütüncü başkanım, Alanya’da biz olacağız

Sadece kazanan Yücel, kazanan Tütüncü olmayacak, kazanan Alanya olacak, kazanan Antalya olacak. Hepimiz şahit olduk, Büyükşehire 5 yıl kaybettirdiler. Alanyamıza da hiç kimsenin 5 yıl kaybettirme lüksü yok.

Millet İttifakı Belediyeciliğini Alanyamızda yaşayarak gördük. Turizm cenneti Alanyamızda arıtmaya yatırım yapmadılar, şehrimiz koktu, sularımız kesildi, çamur aktı, altyapıda yetersiz kaldılar, mahallelerimizde biz asfalt dökmek için günlerce, aylarca büyükşehiri bekledik. Ulaşımda ise her gün problem yaşanıyor. Otobüsler yetersiz, vatandaşımız kötü muameleden şikayetçi. Belediyemize gelen sorunların büyük kısmı büyükşehirin alanına giren konularla ilgili.

Bunlar, 5 yılda Alanya’da hiç temel attılar mı?

Bunlar, 5 yılda Alanya’da hiç açılış yaptılar mı?

Bunların Alanya’da hiçbir hizmeti yok, sadece algı ve tabela belediyeciliği yaptılar.

Siyasetin çekirdeğinden yetişen, yıllarca belediye başkanlığı yaptığı Kepez’i Kepez yapan, hizmetleriyle, eserleriyle Türkiye’de örnek bir belediyecilik sergileyen Hakan Tütüncü başkanımın, tüm ustalığını Büyükşehirde göstererek Antalya’ya altın çağını yaşatacağına inancımız tamdır. Alanya’ya hasret kaldığımız büyükşehir hizmetlerini Hakan Tütüncü başkanım getirecek. Hakan Başkanıma en güçlü desteği Alanya’dan biz göndereceğiz. Yeniden Bismillah diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz ve bahtımız açık olsun.

Kendimi önce Allah’a, sonra sizlere emanet ediyorum."



TÜTÜNCÜ: BU RUHLA ZAFERLERE İMZA ATACAĞIZ



Daha sonra kürsüye gelen Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü de Cumhur İttifakı ruhuna vurgu yaparken, "Hem Alanya'da hem Antalya'da 31 Mart günü bu ruhla zaferlere imza atacağız. Seçimi kazandıktan sonra çok çeşitli projelerle Alanya'ya güç katacağız, her zaman Adem başkanımızın yanında olacağız. Bizim işimiz hizmet etmek, insanları mutlu etmek" şeklinde konuştu. (İbrahim İPBÜKER)

