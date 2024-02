Manavgat'ın gündemi de turizm amaçlı kiralama

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle oda üyelerine yönelik organize edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Kanunu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. MATSO hizmet binasında yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıya MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker ve Şube Müdürü Hakan Seven, MATSO Meclis Başkan Yardımcısı Ezgi İnci Korkusuz, MATSO başkan yardımcıları Anıl Bahar ve Ali Özen, meclis ve komite üyeleri, turizm, emlak ve inşaat sektöründen oda üyeleriyle turizm amaçlı kullanılan konut sahibi oda üyeleri katıldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Kanunu'nun başta konut sahipleri olmak üzere, sektörde faaliyet gösteren aracı hizmet sağlayıcılarını da etkilediğini belirterek, konuyla ilgili oda üyelerini bilgilendirmek amacıyla toplantıyı organize ettiklerini söyledi. Konunun 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini kaydeden Başkan Güngör, konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların kanunla belirlendiği ifade etti. Kanunun konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin hususları düzenlemek olduğunun altını çizen Başkan Güngör, devletin kanunla konutların turizm amaçlı kiralanmasını denetim altına almak ve aynı zamanda kayıt dışı ekonominin de önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker ve Şube Müdürü Hakan Seven tarafından da Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Kanunu ile ilgili sunum yapılarak detaylı bilgiler verildi. Turizm amaçlı kiralama izin belgesi başvuru süreci ve kanun ile ilgili diğer konularda katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. İnteraktif ve verimli geçen toplantıda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. Toplantı sonunda MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Katılımcılarımızı bilgilendiren Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Şube Müdürü Hakan Seven ve seminerimize katılan tüm üyelerimiz ve halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA