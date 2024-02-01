Antalya'dan sonra şimdi de orada sahillere cansız bedenler vuruyor

KKTC Polis Basın Subaylığı, Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde dün yerel saatle 08.15 sıralarında sahile vurmuş bir erkek cesedi bulunduğunu açıkladı. Polis, bu sabah aynı bölgede sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü kısmi bozulmuş, bir erkek cesedi daha bulunduğunu kaydetti. Polis, her iki cansız bedenin henüz kimlik tespitlerinin yapılmadığını bildirdi.

KAÇAK GÖÇMEN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) gitmek üzere Akdeniz’e açılan göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.



Geçen haftalarda çok sayıda cansız bedenin Türkiye'nin Akdeniz sahillerine vurmuştu. Cansız bedenlerden birinin bir süredir kayıp olan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas’a ait olduğu belirlenmişti. Diğer cesetlerle ilgili yapılan incelemeler sonucunda ise bu kişilerin ülke değiştirmek umuduyla Akdeniz'e açılan göçmenler olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi